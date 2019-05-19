США могут увеличить военную помощь Украине, – посол

Бюджетные проекты США на следующий год, которые сейчас рассматривает Конгресс, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом.

Об этом сказал посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает Укринформ в субботу, 18 мая.

По словам Чалого, в следующем году должна увеличиться помощь и по линии Пентагона, и Госдепартамента.

- Сейчас рассматривается вопрос, и уже прошла стадия утверждения в профильном комитете в Конгрессе, об увеличении помощи Украине в следующем году как по линии Пентагона, так и Государственного департамента, – отметил дипломат.

По его словам, речь идет о военно-технической помощи, включая летальное оружие оборонительного характера, поддержку Министерства Украины по делам ветеранов, а также ряда программ реформирования.

- Общее планирование объема этих средств ожидается больше, чем в текущем году – более $700 млн. Это огромная поддержка. Если взять другие страны европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединенных Штатов, – подчеркнул Чалый.

Он считает, что повестка дня двустороннего партнерства Украины и США является очень интенсивной как в сфере военно-технической помощи, так и в плане поддержания территориальной целостности и суверенитета нашей страны через усиление санкционной политики.