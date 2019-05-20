В Австрии распалась правящая коалиция – всему виной «пьяная история с племянницей российского олигарха»

Федеральный канцлер Австрии Курц объявил о распаде правящей коалиции, вследствие чего будут объявлены досрочные парламентские выборы.

Об этом он заявил во время своего выступления в Вене, сообщает «Европейская правда».

В пятницу немецкие издания «Süddeutsche Zeitung» и «Spiegel» обнародовали видеозаписи встречи, состоявшейся в июле 2017 года на Ибице. Согласно этим записям, вице-канцлер Австрии, глава ультраправой Партии свободы Штрахе встречался с россиянкой Аленой Макаровой.

«Женщину представили австрийским политикам как Алену Макарову, племянницу олигарха из окружения президента Путина, которая якобы хотела инвестировать несколько сотен миллионов евро неизвестного происхождения в Австрию. При этом, как выяснилось, вилла была переполнена скрытыми камерами, а сама россиянка оказалась «приманкой», подставным лицом, чтобы вывести на чистую воду Штрахе. На видео женщина и ее компаньон обещали выкупить 50% влиятельной венской газеты Kronen-Zeitung с целью вести в ней линию Партии свободы, в обмен же рассчитывали на «понимание» партии», - отмечает издание.

Во время встречи, которая длилась почти 7 часов, Штрахе в обмен на российскую поддержку сделал собеседнице несколько сомнительных предложений. Среди прочего, он заявил, что в случае участия его партии в правительстве, австрийская строительная компания Strabag больше не будет получать государственных заказов, зато все заказы по завышенным ценам отойдут россиянам. Конкретных договоренностей в ходе встречи достигнуто не было, однако из общего тона понятно, что стороны согласились поддерживать контакты. Помимо прочего, на видео Штрахе дает указания россиянке, каким образом она сможет обойти австрийские законы о финансировании партий.

В субботу вице-канцлер признал подлинность записей и подал в отставку, а свои действия назвал «пьяной историей». Свое поведение охарактеризовал как позерство, поскольку он хотел произвести впечатление на привлекательную женщину. Свои заявления он назвал «катастрофическими с точки зрения трезвого человека». В связи с этим он извинился перед своей женой. Комментируя видео, он заявил, что стал «жертвой политической расправы». По его словам, за этим видео стоят спецслужбы нескольких стран, однако он не привел ни одного доказательства.

Глава правительства Курц заявил, что в сложившейся ситуации коалиция не может существовать.

- Хватит!.. Это противоречит всем политическим подходам, которые у меня есть, - пояснил он.

Курц также напомнил, что после выборов у него не было других альтернатив, с кем создавать коалицию, и именно поэтому согласился на объединение с Партией Свободы. По его словам, досрочные выборы должны состояться «как можно быстрее».

Напомним, что ранее в Австрии раскрыли полковника, который около 20 лет работал на российскую разведку.