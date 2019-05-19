«Будет ли он арестован?» - адвокат Трампа пригрозил Коломойскому, который назвал его клиентов аферистами

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани пригрозил украинскому олигарху Игорю Коломойскому иском о клевете.

Об этом сообщает «Левый берег».

Таким образом он отреагировал на интервью Коломойского программе «Схемы», где тот рассказал о «двух аферистах» из США, которые приезжали к нему в Израиль и рассказывали, как надо общаться с Владимиром Зеленским.

- В Украине действуют два афериста, которые находятся под расследованием США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой – Игорь – то ли Фруман, то ли Фурман. И они ходят здесь, в Украине, собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани – и они решат с господином Луценко любой вопрос... Два «Остапа Бендера», которые ходят между двумя странами и рассказывают всякое... В ближайшем будущем, поверьте мне, мы этих двух «субчиков» выведем на свет божий, - заявил Коломойский.

Джулиани заявил, что эти «субчики» – его клиенты.

«Пресловутый олигарх вернулся из долгого изгнания и сразу же начал угрожать и клеветничать на двух американцев, Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Они мои клиенты, и я посоветовал им выдвинуть обвинение», - написал Джулиани.

«Это тест для избранного президента. Он уже окружил себя некоторыми врагами президента Трампа. Теперь говорят, что у этого олигарха тоже есть люди вокруг него. Коломойского нужно привлечь к ответственности за угрозу. Посмотрим... Будет ли он арестован?» - добавил Джулиани.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой, и он принял решение отменить визит.

Джулиани пояснил, что не поехал, потому что в Киеве столкнулся бы с «группой людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях – врагами Соединенных Штатов, а в одном случае – осужденным человеком, который был уличен в том, что помогал демократам в расследовании 2016 года». Ранее сообщалось, что Джулиани считает «врагом Трампа» в окружении избранного президента Украины Владимира Зеленского народного депутата Сергея Лещенко.