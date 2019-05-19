Порошенко присвоил ранг посла двум своим соратникам и уволил скандального замглавы СБУ Демчину

Президент Украины Петр Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла своим соратникам.

Указ об этом размещен на сайте Президента Украины.

Ранг послов получили народный депутат от БПП Владимир Арьев, которого назвали «председателем комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа» и председатель фракции Блока Петра Порошенко в Верховной Раде Артур Герасимов. Кроме того, высокий статус посла получили заместитель министра иностранных дел Егор Божок (экс-глава Службы внешней разведки) и посол Украины в Греции Сергей Шутенко.

«Украинская правда» отмечает, что Арьев не является председателем комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа – на официальном сайте ПАСЕ отмечается, что он является заместителем члена комитета Сергея Лабазюка. Главой комитета Арьев был в 2016-2017 годах.

Кроме того, президент Петр Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя главы СБУ. В марте 2017 года «Слідство.Інфо» сообщило, что Павел Демчина, который возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, официально живет в ведомственном общежитии СБУ, хотя его жена Ольга Воловчук живет в роскошном загородном особняке и владеет элитными автомобилями. «Схемы» опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник «Range Rover Sport» стоимостью более 30 тысяч долларов.

Напомним, ранее Порошенко назначил своего охранника на должность замглавы разведки и тайным указом присвоил ему звание генерала.