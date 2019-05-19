Порошенко уволил Кулебу с должности уполномоченного по правам детей

Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.

Об этом идет речь в указе Президента №290/2019 от 19 мая.

Напомним, что Кулеба был назначен на эту должность 18 декабря 2014 года. До этого он 8 лет возглавлял Службу по делам детей в мэрии Киева. Во время выборов Кулеба поддерживал Порошенко.

В медиапространстве Кулеба упоминался, когда сообщал о случаях жестокого обращения с детьми и нарушениях их прав. К примеру, в 2015 году он возмутился, что после скандала директор николаевского интерната №5 продолжал работать.

Ранее сообщалось, что Порошенко присвоил ранг посла двум своим соратникам и уволил скандального замглавы СБУ Демчину.