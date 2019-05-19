«Извиняюсь перед всеми, чьих надежд не оправдал», - Порошенко опубликовал последнее обращение

Президент Украины Петр Порошенко 19 мая, в фактически последний день своих полномочий опубликовал обращение к украинцам.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить великий украинский народ за великую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны… Особенно хотел бы поклониться защитникам Украины за право, возможность и честь быть Верховным Главнокомандующим», - заявил Порошенко.

По его мнению, страна сегодня в лучшем состоянии, чем пять лет назад и «время все расставит по своим местам».

«Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины. С очень большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, вызванного российской агрессией».

«Еще раз извиняюсь перед всеми, чьих надежд не оправдал; для кого реформы оказались особенно болезненными; кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашел справедливости. Уже объяснял: даже если и верить в то, что Президент может все, он не может все сразу», - подчеркнул Порошенко.

Зеленскому он пожелал успешного президентства. При этом Порошенко говорит, что выдвинет требования к «новой власти» и «не будет давать ей спуску».

«Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны… Так пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе помогает в работе».

«Мой долг – опираясь на поддержку общественности, защитить уже завоеванное в государственном строительстве... Никому не позволить ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни втихаря спустить его на тормозах. Ритуальных проевропейских и евроатлантических деклараций – мало. Нужна повседневная тяжелая работа, которую моя команда и делала в течение пяти лет. Это то, чего как гражданин буду требовать от новой власти, и в чем готов подставить ей плечо. Равно как и не давать спуску в случае отклонения от выверенного курса. Любые попытки – резкие или ползучие, явные или скрытые – вернуть страну в сферу российского влияния получат решительный отпор», - заявил Порошенко.

Напомним, что инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая