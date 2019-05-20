Инаугурация Президента: Началась церемония в зале Верховной Рады Украины ОНЛАЙН

В понедельник, 20 мая, состоится церемония инаугурации избранного Президента Украины Владимира Зеленского.

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Официальная часть инаугурации начнется в 10:00 и продлится примерно до 11:00. За это время Владимир Зеленский присягнет на верность Украине и будет объявлен полноценным Главой государства со всеми символами – клейнодами и удостоверением Президента.

В Мариинском дворце с 11:05 до 11:20 Президент Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и в церемонии поднятия государственного флага Украины.

С 11:20 до 11:50 состоится приветствие Президентом Украины Владимиром Зеленским и Еленой Зеленской глав иностранных делегаций.

На 12:00 – 13:30 планируется участие Президента Украины Владимира Зеленского в приеме для глав иностранных делегаций по случаю вступления в должность.

10:13 Владимир Зеленский занял место у парламентской трибуны. Звучит Гимн Украины.

10:03 Спикер Рады представляет присутствующих на церемонии в Верховной Раде. В частности, это бывшие Президенты Украины, главы государственных органов, лидеры иностранных государств.

09:58 Зеленский направляется в Раду. Его громко приветствуют люди, которые собрались на инаугурацию возле парламента. Он также приветствует собравшихся и сделал с несколькими собравшимися совместное фото.

09:34 Нардеп Борислав Береза ведет трансляцию в Верховной Раде Украины.

09:31 В Telegram-канале «The Newsroom» сообщают, что с самого утра по городу носятся кортежи из аэропортов, хотя существенных препятствий движения в центральной части они не создают. По крайней мере, существенной разницы с обычными утренним часом-пик не заметно. Центр перекрыт минимум до 15:00, а для рядовых граждан праздник начинается уже на перроне станции метро «Арсенальная» с одним работающим эскалатором. На выход она еще работает, на вход – закрытая.

Почетный караул марширует перед Мариинским дворцом, проход в парк – свободный, но через рамки, люди понемногу собираются в ритме утренней прогулки, ажиотажа нет.

Часть площади перед дворцом перегородили под проходку – здесь пойдет Зеленский.

09:04 В Киеве проходят последние мероприятия по подготовке к объявлению Зеленского Президентом Украины.

Фото: Facebook Кристина Бердинских