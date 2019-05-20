Грицак со своими заместителями подали рапорты об увольнении из СБУ

В понедельник, 20 мая, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подаст увольнительный рапорт Президенту Владимиру Зеленскому. Также вместе с ним уходят его заместители и другие члены команды.

Соответствующее обращение Грицака размещено на Facebook-странице Службы безопасности Украины.

«Сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному Президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ. Также сообщаю, что в установленном Военными уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями Председателя СБУ и членами команды, которые бок о бок со мной встали на защиту Украины в самые тяжелые дни российской вооруженной агрессии. Делаем это искренне, вполне осознавая право нового Президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве Службы», – говорится в сообщении.