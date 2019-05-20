«Честь имею»: Министр обороны Полторак подал в отставку

В понедельник, 20 мая, Министр обороны Украины Степан Полторак написал заявление об отставке.

Фото соответствующего заявление, поданного Президенту Украины, он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Честь имею», – кратко написал Полторак.

Напомним, что ранее глава СБУ Василий Грицак также сообщил о подаче рапорта об увольнении, а также, что увольняются и его заместители.

Отметим, что во время своей инаугурационной речи Президент Зеленский объявил о роспуске Рады, а также призвал к увольнению членов Кабмина и Генпрокурора.