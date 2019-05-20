«Гражданство, мир на Донбассе и роспуск Рады»: Инаугурационная речь Президента Зеленского

Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов уволить с должностей главы СБУ Василия Грицака, Генпрокурора Юрия Луценко, Министра Обороны Степана Полторака, проголосовать за ряд ранее отмененных Законов, а также заявил о роспуске Верховной Рады Украины.

Об этом он сказал во время инаугурации в Верховной Раде Украины в понедельник, 20 мая.

Ниже приводим текстовый вариант всей инаугурационной речи Зеленского.

– Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный Президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии Украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире, – сказал Президент.

Далее в зал был внесен Штандарт Президента Украины, а Зеленский занял место Главы государства в ВР и подписал присягу. После речи главы Конституционого суда Украины в зал были внесены также и официальные символы Президента Украины – удостоверение, Знак, Гербовая печать, Булава.

Уже после самой присяги Зеленскому дали слово - он обратился к всем украинцам и призвал тех, кто находится заграницей, возвращаться, чтобы делиться здесь своим опытом и знаниями.

– Дорогие украинцы, после победы на выборах мой шестилетний сын сказал: «Пап, я по телевизору видел, говорят, что Зеленский Президент. Получается, что я тоже Президент». И тогда это прозвучало, как детская шутка. Но вскоре я понял, что на самом деле это истина, потому что каждый из нас – Президент. Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев. Это не моя, это наша общая победа. И это наш общий шанс, а который мы вместе несем ответственность. И только что не только я давал присягу – каждый из нас положил руку на Конституции, и каждый из нас дал присягу на верность Украине. Представьте себе громкие заголовки: «Президент не платит налоги», «Президент выпившим промчал на красный свет», «Президент понемногу крадет, потому что все так делают». Вы согласны, что это позор. Вот что я имею в виду, когда говорю, что каждый из нас Президент. С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за Украину, которую мы оставляем своим детям. Каждый из нас на своем месте сможет сделать все для развития Украины. Европейская страна начинается с каждого. Да, мы выбрали путь в Европу. Но Европа не где-то там, она – здесь (подводит указательный палец к голове, – ПН). И когда Европа будет здесь, то она будет и здесь (показывает на зал, – ПН), она будет в Украине. И это наша общая мечта, но и у нас есть и общая боль. Каждый из нас погиб на Донбассе, каждый день мы теряем каждого из нас, и каждый из нас переселенец. Те, кто потерял собственный дом, и те, кто открыл двери своего дома, разделив эту боль. И каждый из нас заробитчанин. Да, те, кто не нашел себя дома, а нашел заработок на чужбине. Те, кто в борьбе с бедностью вынужден терять собственное достоинство. Но мы все это преодолеем, потому что каждый из нас украинец. Мы все украинцы. Не существует больших или меньших, правильных или неправильных. Все украинцы – от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, Во Львове, Харькове, Донецке, в Днепре и в Одессе. Мы все украинцы. И мы должны быть едины, потому что только тогда мы сильны. И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь. Нас 65 миллионов - тех, которых родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Южной и Северной Америке, в Австралии и в Африке, я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы нам очень нужны. Всем. Кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью дать украинском гражданство. Вы должны ехать в Украине не в гости, а домой. Мы ждем вас. Сувениров из заграницы не нужно, привезите нам свои знания, свой опыт и ментальные ценности. Все это поможет нам начать новую эпоху. Скептики скажут – это фантастика, это невозможно. А может быть это и есть наша национальная идея: объединившись, сделать невозможное. Вопреки всему. Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии по футболу на Чемпионате Европы, когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик, боролись и защищали честь своей страны, и сделали это, хотя никто не верит. И это наш путь – мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами в обороне родной земли, японцами в технологиях, швейцарцами в умении счастливо жить друг с другом, невзирая на какие-либо разногласия, - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что первая задача, которая перед ним стоит на новой должности - это прекращение войны, а также возвращение временно оккупированных территорий Украины.

- И наша первая задача - прекращение огня на Донбассе. Меня часто спрашивали, на что я готов ради прекращения огня. Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни своих близких? Могу заверить, что для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги. И если будет нужно, без колебаний готов потерять свою должность, лишь бы только настал мир, - заявил Владимир Зеленский. Не теряя наши территории! Никогда! - отметил Президент.

- История - несправедливая. Это правда. Не мы начали эту войну! Не мы! Но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу, но я уверен, что первым для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Наш следующий вызов – возвращение потерянных территорий. Честно говоря, мне кажется, что эта формулировка не совсем корректна, потому что невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное – людей. И сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание, мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши, они – украинцы. Мы все украинцы. Украинец – это не в паспорте, это в сердце, - добавил он.

- Я точно это знаю. Знаю от бойцов, которые защищают Украину, знаю от героев, как украиноязычных, так и русскоязычных. Не бывает сильной армии там, где власть не уважает людей, которые отдают жизнь за страну каждый день. Я сделаю все, чтобы вы чувствовали уважение. Это достойное, а главное стабильное финансовое обеспечение. Это ваше жилищные условия, законные отпуска после выполнения боевых задач, отдых для вас и ваших семей. Нужно не рассказывать о стандартах НАТО, а создавать это, - подытожил Зеленский.

Далее Зеленский перечислил ряд проблем, которые волнуют украинский народ, а также процитировал экс-Президента США Рональда Рейгана о том, что правительство является проблемой.

- Безусловно, кроме войны, есть еще много бед, которые делают украинцев несчастными. Это шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, болезненные цены, несуществующие рабочие места. Это медицина, об улучшении которой говорят в основном те, кто никогда не лежал с ребенком в детском больнице. Это мифические украинские дороги, которые строятся и ремонтируются в чьей-то бурной фантазии. Позвольте мне сейчас процитировать одного американского актера, который стал классным американским Президентом. «Правительство не решает наши проблемы. Правительство является нашей проблемой». И я не понимаю, честно говоря, наше государство, которое разводит руками и говорит: «Мы ничего не можем сделать». Это не правда, можете. Вы можете взять листок, ручку, и освободить свои места для тех, кто будет думать про следующие поколения, а не о следующих выборах. Я думаю, что люди это оценят. И мое избрание доказывает – граждане устали от опытных, системных, надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей. Возможностей откатов, потоков, дерибанов. Мы создадим страну других возможностей, где все равны перед Законом, где есть честные и прозрачные правила игры, одни для всех. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу. И я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было моих портретов, потому что Президент – не икона, не идол. Президент – это не портрет. Повесьте туда фотографии ваших детей и перед каждым решением смотрите им в глаза, - заявил Президент.

Под конец своего выступления с трибуны Верховной Рады Президент призвал нардепов уволить главу СБУ Грицака, Генпрокурора Луценко, Министра обороны Полторака, а также заявил о досрочных парламентских выборах.

- Вы знаете, я много чего еще могу сказать, но украинцы хотят не слов, а действий. Уважаемые депутаты, вы назначили сами инаугурации в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс – это значит, что сегодня вечеринок не будет, мы будем с вами работать, поэтому я очень вас прошу принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный Кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки, а также я прошу вас уволить с должностей Главу Службы безопасности Украины (Василия Грицака, – ПН), Генерального прокурора Украины (Юрия Луценко, – ПН), Министра обороны Украины (Степана Полторака, – ПН). И это далеко не все, что вы можете сделать, но этого дня начала достаточно. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду 8-го созыва. Слава Украине! - сказал Зеленский.