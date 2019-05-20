Депутат Олабин требует от главы Николаевского облсовета созвать сессию и отменить решение о перераспределении бюджета

Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин потребовал от главы облсовета Виктории Москаленко созвать сессию, чтобы отменить принятое 16 мая решение «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год».

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее депутатское обращение.

Так, Вадим Олабин считает, что решение были принято с множественными нарушениями, в том числе, и антикоррупционного законодательства.

В своем депутатском обращении Олабин отметил, что «за» перераспределение проголосовали депутаты Федор Барна и Владимир Поточняк, которые являются главными распорядителями бюджетных средств. При этом, согласно законодательству «О противодействии коррупции» они не имели права голосовать за данный проект решения.

«Принятое в условиях реального конфликта интересов даже у одного из депутатов решение органа местного самоуправления компрометирует и порочит такое решение, и в последствии, нивелирует доверие общества к органам местного самоуправления в целом», - написал депутат.

Также он акцентировал внимание на том, что решение было принято минимальным количеством голосов, а если бы указанные депутаты не проголосовали, то голосование было бы отрицательным.

В связи с этим Вадим Олабин требует, чтобы глава облсовета Виктория Москаленко не подписывала принятое решение, обратилась в НАБУ по факту конфликта интересов у двух депутатов при принятии решения о перераспределении бюджета, с целью привлечь виновных к админответственности, созвала сессию, чтобы отменить принятое решение и заново рассмотреть данный проект решения.

Напомним, что депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь обратился к главе Николаевского облсовета Виктории Москаленко с рекомендацией снять с повестки дня предстоящей сессии вопрос «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год».

Как известно, что в четверг, 16 мая, депутаты Николаевского облсовета с третьей попытки проголосовали за перераспределение бюджета. Всего проголосовало 34 депутата, а для того, чтоб решение было принято, необходимо 33 голоса.

В то же время, депутат Николаевского областного совета от фракции «Відродження» Владислав Невеселый прокомментировал голосование за проект перераспределения бюджета, заявив, что оно прошло с нарушением.

В частности, депутат Николаевского областного совта Вадим Олабин зарегистрировал заявление, в котором он просит не учитывать свой голос за проект по перераспределению бюджета, который приняли 16 мая, в ходе внеочередной сессии областного совета.

Также депутат Александр Бондарь заявил, что проект решения о перераспределении бюджета должен быть оспорен.