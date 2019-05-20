Будем идти на выборы: во фракциях БПП, «Народный фронт», «Батьківщина» и «Оппоблок» прокомментировали роспуск Рады

Партии «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» нормально относятся к решению президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду и будут готовиться к выборам.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Как известно, во время инаугурации 20 мая Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады Украины и объявил о досрочных парламентских выборах.

По словам первого заместителя председателя БПП Игоря Кононенко, это право Президента распускать парламент.

«Это право Президента, он им воспользовался, поэтому будем готовиться к досрочным парламентским выборам», – сказал он.

На вопрос, будет ли он баллотироваться, Кононенко сказал, что «не знает и еще посмотрит».

На вопрос, будет ли парламент как-то бороться с таким решением, представитель БПП ответил:

«А зачем? Давайте жить в правовом государстве», – сказал Кононенко.

Представитель «Народного фронта» Игорь Котвицкий отметил, что у него нормальное отношение к роспуску Рады.

«Нормальное отношение. Вариантов нет, будем идти на выборы. Абсолютно», – сказал он.

Также Котвицкий добавил, что будет ребрендинг партии, и «Народный фронт» пойдет на выборы с новым названием.

А заместитель главы фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар считает сомнительной юридическую сторону решения Президента Украины Владимира Зеленского.

Вместе с тем, нардеп из фракции БПП Иван Винник пояснил, что заявление Зеленского с трибуны о роспуске Рады не запускает избирательный процесс – для этого нужен указ Президента.

«Наверное, стране придется готовиться к выборам, при условии, что такой указ будет подписан и обнародован. Потому что само по себе заявление президента Зеленского с трибуны не запускает избирательный процесс, его запускает официально подписанный и опубликованный указ президента о назначении досрочных выборов», – сказал Винник в комментарии «Интерфакс-Украина».

Он также добавил, что «дискуссия относительно законности в данном случае не имеет никакого отношения к выборам, которые, наверное, могут состояться 14 июля».

А заместитель руководителя фракции «Батьківщина» Сергей Соболев заявил, что у Президента есть полное право распустить этот парламент и решение Владимира Зеленского не является неожиданным, передает пресс-служба партии.

По его словам, Петр Порошенко мог это сделать еще 2,5 года назад, но не сделал.

«Именно поэтому для «Батьківщини» решение уже нового Главы государства Владимира Зеленского не стало неожиданным», - сказал Соболев.

«Это решение все понимали, законных оснований не допустить роспуска Верховной Рады не было», - добавил он и отметил, что выход из несуществующей коалиции фракций накануне – «это просто театр абсурда и неясно, для чего это делалось».

Нардеп также сообщил, что если указ о роспуске будет опубликован 20 мая, то внеочередные выборы будут уже 14 июля.

Кроме того, представитель «Батьківщини» отметил, что ключевым вопросом остается вопрос закона о выборах.

«Если действительно новоизбранный президент заинтересован в том, чтобы старая коррумпированная мажоритарная система умерла с этим парламентом, я думаю, он сделает все возможное. И у нас есть время, чтобы принять и новый Избирательный кодекс и новое законодательство на эти выборы», – сказал Соболев.

Он выразил надежду, что страна войдет в внеочередные выборы с новой избирательной системой, пропорциональной, с открытыми списками и пообещал, что «Батьківщина» сделает все возможное для этого.

Замглавы парламентской фракции «Оппобок» Александр Вилкул назвал роспуск «политическим решением», передает «Интерфакс-Украина».

«Нам все равно, когда выборы. Мы к выборам готовы, у нас сильная программа, сильная команда», – сказал он журналистам в понедельник возле здания Верховной Рады.

Вилкул констатировал, что с правовой точки зрения есть разные мнения касательно вопроса роспуска парламента.

«Я думаю, что с этим разберутся юристы. Но в любом случае, это решение не юридическое, это решение политическое. Оно было принято. И его принятие было очевидно еще пару недель назад», - подчеркнул он.

Напомним, как 17 мая фракция «Народный фронт» проголосовала за выход из коалиции, чтобы сорвать роспуск Рады.