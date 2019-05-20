Реакция мировых лидеров на инаугурацию Зеленского: США, Британия, Германия и Литва поздравили нового Президента, РФ – пока не будет

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на данный момент не намерен поздравлять с инаугурацией Президента Украины Владимира Зеленского. В свою очередь, у Президента США Трампа уже заявили, что ожидают начала совместной работы с новым Главой государства, а канцлер Германии Меркель, Президент Литвы Даля Грибайускайте и Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже поздравили Зеленского с инаугурацией.

Об этом сообщают СМИ.

Как известно, в понедельник, 20 мая, состоялась церемония инаугурации избранного Президента Украины Владимира Зеленского. Владимир Зеленский выполнил все требования и после присяги официально стал Президентом Украины, сменив предшественника Петра Порошенко. Мероприятия традиционно начались в Верховной Раде Украины и продолжились в Мариинском дворце.

Владимир Путин Как сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в Кремле надеются на продолжение переговоров об обмене осужденными с Украиной. При этом поздравлять с инаугурацией нового главу страны Путин пока не будет — он сделает это в случае успехов в урегулировании ситуации в Донбассе.

Глава американской делегации на инаугурации Владимира Зеленского министр энергетики США Рик Перри заявил, что уполномочен передать украинскому народу слова президента США Дональда Трампа о том, что он надеется на тесное сотрудничество с новым Президентом Украины, пишет «Цензор.НЕТ».

Рик Перри Перри отметил, что если бы в запасе было еще несколько дней, то американская делегация была бы более многочисленной, поскольку США поддерживают украинский народ.

«Речь президента Зеленского была впечатляющей и очень мощной в том, какая визия для будущего Украины там представлена. Суть в том, что выборы были для народа Украины, а не для него», – сказал он.

Кроме того, Перри подчеркнул, что США будут и дальше поддерживать Украину.

«Президент США просил передать, что США вместе с народом Украины, с нетерпением ожидаем совместной работы с новым Президентом и, надеюсь, с новым парламентом, чтобы увидеть более светлые дни в будущем», - сказал он.

Ангела Меркель В свою очередь, представитель немецкого кабинета министров Мартина Фиц заявила, что канцлер Германии Ангела Меркель поздравляет Президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией, пишет «Интерфакс-Украина».

«Канцлер поздравляет господина Зеленского с инаугурацией. Он вступает в должность в соответствии с демократическим мандатом», - сказала Фиц

Она подчеркнула, что отношения Германии и Украины «остаются тесными», и ФРГ и дальше продолжит оказывать Украине поддержку в развитии и реформировании.

Даты предстоящей встречи Меркель и Зеленского она, однако, назвать не смогла. По ее словам, встреча состоится «в скором времени».

«Точной даты я пока назвать не могу», - сказала Фиц.

Тереза Мэй «Европейская правда» пишет, что Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила с инаугурацией Президента Украины Владимира Зеленского и выразила надежду на сотрудничество между странами.

«Поздравляю Владимира Зеленского по случаю его инаугурации в качестве президента Украины. Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать реформы, безопасность и процветание Украины. Мы ожидаем дальнейшее тесное сотрудничество с вами и вашей администрацией», - говорится в сообщении премьера в Twitter.

Даля Грибаускайте Также издание пишет, что Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Президента Украины Владимира Зеленского со вступлением в должность.