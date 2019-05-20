Скандальные мэры Кернес и Труханов создадут свою партию для участия в выборах в Верховную Раду

Городские главы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Финальные переговоры состоялись несколько дней тому назад.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, речь идёт о формировании условной «партии мэров» с прицелом на электорат юго-востока. Задача – участие в парламентских выборах. Предполагается, что избирательный список возглавит Кернес.

Возможно, формальной базой объединения станет партия Геннадия Труханова «Доверяй делам» (для соблюдения требования Минюста о длительности регистрации политсил, намеревающихся участвовать в выборах). Интересно, что союзники рассчитывают на информационную поддержку холдинга «1+1».

- Я подтверждаю, что переговоры были. И не только с Трухановым. Но конкретики пока нет. На данном этапе речь о том, что объединяются мэры, а технические детали уточним позже, - сказал Геннадий Кернес в телефонном разговоре.

В свою очередь Геннадий Труханов эти сведения также подтвердил, отметив:

- Мы с Кернесом знаем друг друга давно, а муниципальные депутаты наших городов имеют множество совместных проектов, тесно сотрудничают. Абсолютно закономерно, что, опираясь на такую базу, мы задумались о том, чтобы дальше продвигать позитивы, наработанные в наших городах.

Как известно, ранее Труханов довольно скептически комментировал идею «партии мэров». Правда, тогда речь шла об Ассоциации городов Украины как фундаменте ее создания и Виталии Кличко как главном лоббисте. Сейчас он поясняет эту свою реплику тем, что Ассоциация городов – «структура, созданная сверху, тогда как мы говорим – и это очень важно – об объединении по инициативе снизу».

По мнению Труханова, краткие сроки досрочной избирательной кампании не являются помехой для успеха проекта, поскольку «в наших городах у нас очень высокие рейтинги и время на раскрутку не требуется». Относительно всего остального он сообщил, что проект в стадии обсуждения и с конкретикой пока не определились.

Напомним, что НАБУ и САП завершили расследование в отношении мэра Одессы Труханова, подозреваемого в хищении 90 миллионов гривен. Труханов подозревается в участии в махинациях вокруг продажи зданий одесского завода «Краян». Ранее сообщалось, что у Труханова было российское гражданство, но его аннулировали в 2017 году.

В 2014 году мэра Харькова Кернеса подозревали в похищениях людей и пытках. В апреле 2014 года на него совершили покушение, после чего Кернес передвигается на инвалидной коляске. В 2019 году, перед вторым туром выборов Президента Украины, Кернес прилетел в Израиль на встречу к олигарху Игорю Коломойскому.