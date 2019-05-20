Зеленский подал декларацию за 2018 год: Миллионные доходы, вилла в Италии и гостиничные номера в Грузии

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Владимир Зеленский
Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2018 год. 

Об этом свидетельствуют данные замещенный на сайте НАПК.

Так, Зеленский задекларировал жилой дом площадью 353,5 метра квадратных в селе Иванковичи в Васильковском районе Киевской области, которым он владеет с 2008 года. По этому же адресу с 2009 года Президент владеет земельным участком площадью 1200 метров квадратных. Также в его собственности с 2006 года находиться квартира в Киеве площадью 131,9 квадратных метров, два парковочных места в Киеве. В совместной собственности Владимира Зеленского (25%), Бориса (50%) и Сергея Шефира (25%) находится квартира в Киеве, площадью 254,5 квадратных метра. Помимо этого Сергей Шефир и Владимир Зелинский напополам владеют квартирой в Киеве площадью 198,6 квадратных метра.

Жена Зеленского Елена задекларировала квартиру в Крыму площадью 129,8 квадратных метров, которой она владеет с 2013 года, также в Крыму у нее есть парковочное место. Помимо этого, Елена Зеленская и Лариса и Елена Шефир владеют нежилым помещением в Киеве площадью 337,8 квадратов. С 2014 года Елена владеет квартирой в Киеве площадью 284 квадратных метра. В общей собственности жены Зеленского и Сергея Шефира есть нежилое помещение, общей площадью в 305,9 квадратных метра.

Напополам Зеленский и его жена арендуют квартиру в Великой Британии площадью 91,9 квадратных метров. Также Зеленский и его жена задекларировали квартиру в Киеве площадью 269,7 квадратных метра, владельцем которой является третье лицо, зарегистрированное в Кипре и два парковочных места в Киеве, владельцем которых также является третье лицо из Кипра. Среди недвижимости Зеленский также указал и два дома в Италии по 88 миллионов гривен каждый, приобретенные в 2015 году.

У Зеленского имеются наручные часы марки BREGUET, Bovet, Tag Heuer, ROLEX. Жена Зеленского носит часы марки Piaget и BREGUET, ювелирные изделия марки Graff – сережки и кольцо с бриллиантом.

Также Зеленский владеет акциями компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited и GREEN FAMILY LTD, зарегистрированных на Кипре. Кроме того, Зеленский указал, что ему принадлежат компании «Киноквартал» и «Студия Квартал-95».

Зеленский задекларировал и несколько номеров в отеле в Марина Тауерс в Белизе.

Зеленский владеет автомобилями Land Rover стоимостью почти 4,7 миллиона гривен и Mercedes-Benz S класса ценой 1,8 миллиона гривен.

В прошлом году по основному месту работы («Квартал 95») Зеленский заработал 4,2 миллиона гривен. Кроме этого Президент задекларировал еще 5 миллионов 548 тысяч гривен дохода. Супруга Президента в прошлом году заработала 4,9 миллионов гривен.

Наличными Зеленский сохраняет 190 тысяч долларов, 107 тысяч евро, а первая леди – 150 тысяч гривен. Другие средства супруги сохраняют на счетах «Приватбанка», преимущественно в Латвии. В Зеленского на счетах - 440 тысяч долларов, 1 млн гривен и 130 евро, а Зеленская - почти 12 тысяч долларов, больше 100 тысячи гривен.

В то же время, Зеленский отметил ряд финансовых обязательств - кредитов в «ОТП Банк» на 200 тысяч гривен и 400 тысяч гривен в «Приватбанке», а также заем в собственной компании Film Heritage inC на сумму 1775935 фунтов стерлингов (примерно 60 миллионов гривен).

Напомним, что 20 мая, состоялась церемония инаугурации избранного Президента Украины Владимира Зеленского.

Julia Davudenko

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