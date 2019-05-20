Google приостановила сотрудничество с Huawei – это может стать угрозой для смартфонов китайской компании

Компания Google приостановила сотрудничество с производителем смартфонов Huawei.

Об этом сообщает «Медуза».

Как пишут со ссылкой на источники «Reuters» и «The Verge», это сделано из-за решения министерства торговли США внести китайскую корпорацию в черный список и запретить ей сделки с американскими компаниями без разрешения Вашингтона. Сообщается, что владельцы существующих смартфонов Huawei лишатся доступа к обновлениям операционной системы Android от Google, а на новых устройствах компании также не будет приложений Google, включая Google Play Store, Gmail, YouTube и Chrome, поскольку они требуют коммерческого соглашения с разработчиком.

«Huawei сможет использовать только публичную версию Android и не сможет иметь доступ к запатентованным приложениям и сервисам Google», - сказал источник Reuters.

Компания заверила, что на существующих устройствах Huawei продолжат работать такие сервисы как Google Play и Google Play Protect. Как объясняет издание «9to5Google», это значит, что нынешние владельцы смартфонов Huawei смогут и дальше скачивать новые приложения и обновлять существующие через Google Play.

В марте компания Huawei заявила, что разработала собственную операционную систему на случай прекращения сотрудничества с Google и Microsoft (компьютеры Huawei работают на Windows). Microsoft пока не сообщала о своих планах относительно работы с китайской корпорацией.

«Huawei продолжит предоставлять обновления для систем безопасности и постпродажного обслуживания всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже используются или есть в наличии в магазинах на мировом рынке», - говорится в заявлении компании.

Распоряжение министерства торговли США до сих пор не опубликовано. О том, что ведомство внесло Huawei в черный список, стало известно 16 мая. Через два дня в министерстве сообщили, что могут предоставить компании лицензию на 90 дней. Как отмечает Reuters, фактически это позволит американским поставщикам продолжать поддержку технологий в существующих устройствах Huawei, но закупать детали для производства новых продуктов китайская корпорация не сможет.

Крупнейшие производители чипов тоже отказались поставлять их Huawei. Прекратить поставки чипов китайской компании намерены Intel, Qualcomm и Broadcom, пишет «Bloomberg» со ссылкой на источники. Собеседники агентства отметили, что Huawei готовилась к этому по меньшей мере с середины 2018 года и накопила достаточно чипов и других компонентов, чтобы продолжать работу еще минимум три месяца. Этого срока должно хватить, чтобы понять, насколько долгосрочными могут быть запреты властей США.

Huawei столкнулась с противодействием властей США из-за обвинений в промышленном шпионаже. Компанию также обвиняют в передаче секретной информации правительству Китая (прямые доказательства этому публично представлены не были, компания отрицала обвинения). О том, что Huawei попала в черный список, стало известно вскоре после того, как Дональд Трамп подписал указ, позволяющий министерству торговли США блокировать сделки с участием иностранных коммуникационных компаний, если они представляют угрозу безопасности страны. В 2018 году Huawei стала вторым после Samsung крупнейшим поставщиком смартфонов в мире, поставив на рынок 200 миллионов своих устройств.