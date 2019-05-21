Совбез ООН отказался рассматривать украинский языковой закон по требованию России в день инаугурации Зеленского

В понедельник, 20 мая, Совет безопасности ООН на заседании отказался рассматривать принятый в Украине закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного по требованию России.

Об этом идет речь в трансляции «Радіо Свобода».

Против этого выступили представители Франции, Великобритании, США, Германии, Бельгии и Польши. Еще четыре государства воздержались от голосования. Предложение РФ поддержали пять стран: Китай, Южно-Африканская республика, Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея.

Представитель Франции Франсуа Делатр заявил, что выступает против повестки дня, предложенного РФ именно в день инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.

— Вопрос языка должен рассматриваться в соответствии с принятыми обязательствами и в контексте также прекращения огня (на Донбассе, — ред.), вывода тяжелого вооружения, возвращения власти Украины в этот район, вывода иностранных войск и роспуска незаконных вооруженных формирований, – сказал дипломат.

В ответ на это постпред Российской Федерации Василий Небензя заявил, что украинско-российского конфликта якобы не существует, а есть только конфликт внутри Украины.

В свою очередь, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что Россия не случайно выбрала для назначения заседания Совета Безопасности ООН по украинскому «языкового закона» дату 20 мая.

«Видимо, уже совсем иссякли аргументы в России, не знают где еще можно задеть Украину. И как я уже сказал, день инаугурации - это не случайно. Возможно также есть такая цель, или желание - послать такой вроде «мощный сигнал» новому Президенту Украины - мол, даже Совет Безопасности обсуждает такой важный вопрос», - пояснил Ельченко и позже добавил, что России не удастся достичь такой цели, передает «Укринформ».

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла закон об украинском языке 24 апреля. Документ направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Действие закона при этом не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами. 15 мая Порошенко подписал закон об украинском языке.

Как известно, 20 мая состоялась церемония инаугурации избранного Президента Украины Владимира Зеленского.