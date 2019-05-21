Президент уволил Муженко с должности начальника Генштаба и назначил на его место Хомчака

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВСУ и назначил на его место Руслана Хомчака.

Об этом свидетельствуют указы №№ 301 и 302 от 21 мая.

Генерал-лейтенант Руслан Борисович Хомчак до этого назначения, с 2016 года, был начальником штаба – первым заместителем командующего Сухопутными войсками Украины и командиром оперативного командования «Юг». Участник войны на востоке Украины и во время вооружённого конфликта на востоке Украины одно время занимал должность командующего сектора «Б».

Напомним, что во время операции по взятию Иловайска, которая осуществлялась под непосредственным руководством Руслана Хомчака значительно меньшими силами, чем предполагалось по плану, большая часть бойцов из добровольческих батальонов попала в окружение. 29 августа украинские военные пытались вырваться из окружения и попали в засаду, после чего вынуждены были вернуться на исходные позиции, понеся значительные потери.

После вмешательства Президента Украины Петра Порошенко была достигнута договоренность о создании «гуманитарного коридора», через который должны были вывести бойцов украинских батальонов. Известно, что в этом «гуманитарном коридоре» в украинских солдат стреляли на поражение. 31 августа появилась информация, что Руслану Хомчаку вместе с командирами добровольческих батальонов «Днепр», «Ивано-Франковск» и «Миротворец», а также несколькими десятками солдат удалось с оружием в руках вырваться из окружения.

Справка

Руслан Борисович Хомчак, родился 5 июня 1967 года в городе Ровно.

Окончил Московское высшее военное командное училище. Проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском Краснознамённом военном округе.

В течение семи лет служил в 24-й отдельной механизированной бригаде, куда после окончания Национальной академии обороны Украины вернулся начальником штаба. В течение четырёх лет был командиром 300-го отдельного механизированного полка в Черновцах, а в апреле 2005 года возглавил 72-ю отдельную механизированную бригаду.

С 2009 года — начальник штаба 8-го армейского корпуса.

В мае 2012 был назначен на должность командира 6-го армейского корпуса.

В ноябре 2013 года 6-й армейский корпус был переформирован в Командование «Юг», временно исполняющим обязанности командира которого он остался. Одновременно являлся начальником Днепропетровского гарнизона. Во время войны на востоке Украины одно время занимал должность командующего сектора «Б».

С 2016 года — начальник штаба — первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины.

Награды:

– Орден «За заслуги» III степени (7 декабря 2004) — за весомый личный вклад в обеспечение обороноспособности государства, образцовое выполнение воинского долга и по случаю 13-й годовщины Вооружённых сил Украины;

– Медаль «Защитнику Отечества»;

– Отличие министерства обороны Украины «Доблесть и честь»;

– Отличие «Ветеран военной службы»;

– Медаль «10 лет Вооружённых сил Украины»;

– Медаль «15 лет Вооружённых сил Украины»;

– Медаль «За добросовестную службу» I степени.