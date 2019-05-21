Первые кадровые назначения Зеленского: ответственные должности получили его советники и коллеги по «95-му кварталу»

Вечером 21 мая на сайте Президента Украины появились указы Владимира Зеленского о первых кадровых назначениях.

Ранее сообщалось, что юриста олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана назначили главой Администрации Президента Украины.

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20:27 Первым заместителем главы Администрации Президента назначили Сергея Трофимова. Он был исполнительным продюсером "Студии Квартал-95". Сергей Трофимов

Заместителями главы Администрации Президента стали:

- Юрий Костюк - сценарист сериалов и кинофильмов "Студии Квартал-95", друг Зеленского. Костюк вместе с группой других сценаристов студии придумывал образы для героев и сюжетные линии сериала "Слуга народа".

- Руслан Рябошапка - советник Владимира Зеленского по правоохранительной и антикоррупционной политике, экс-член НАПК, бывший заместитель министра юстиции Украины.

Юрий Костюк Руслан Рябошапка

- Елена Зеркаль - заместитель министра иностранных дел.

- Кирилл Тимошенко – по данным «Thebabel», он создал видеообраз кандидата в президенты Владимира Зеленского. Продакшен Тимошенко GoodMedia снимал все ролики Зеленского. В 2014 году снял фильм о работе команды главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского. Тимошенко участвовал в предвыборной кампании главы УКРОПа Геннадия Корбана. В 2017-2018 годах продакшен GoodMedia снял целый ряд роликов о достижениях власти – правительства и Министерства информполитики. За это из бюджета компания получила 21,35 миллиона гривен. А в январе 2019 года на телеканале «Прямой» вышел еще один фильм GoodMedia – «Пять дней с Игорем Кононенко», о друге и бизнес-партнере Порошенко.

Елена Зеркаль Кирилл Тимошенко

20:25 Андрея Ермака назначили помощником Президента Украины. Ермак - продюсер фильма "Межа", украинско-словацкой картины, получившей приз за лучшую режиссуру на фестивале в Карловых Варах.

20:23 Советником Президента Украины – представителем Зеленского в Верховной Раде назначили Руслана Стефанчука. Его называют идеологом команды Зеленского. Является доктором юридических наук, член-корреспондентом Национальной академии правовых наук Украины. В партии Слуга народа отвечает за разработку законопроектов.

Андрей Ермак Руслан Стефанчук Михаил Федоров

Еще одним советником Президента назначили Михаила Федорова, который отвечал за продвижение Зеленского по цифровым каналам коммуникации.

20:12 Первым помощником Президента Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира.

Сергей Шефир Об этом сообщается в указе Президента Украины №305/2019.

Напомним, что братья Борис и Сергей Шефиры являются вместе с Зеленский основателями «Студии Квартал-95» - они вместе с нынешним президентом вели бизнес до того, как Зеленского избрали главой государства.

Как сообщает сайт «Ivi», Шефир является украинским продюсером, писателем, основателем двух медийных компаний. Он играл в КВН, где выступал не только в качестве участника, но и автора текстов для известных команд Высшей лиги начала двухтысячных. Также является автором проектов «Любовь в большом городе», «Ржевский против Наполеона» и «Сваты».