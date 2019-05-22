Зеркаль отказалась от должности замглавы Администрации Президента

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента. С сайта главы государства исчез текст указа о его назначении.

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники в команде Зеленского, передает .

Точной причины отказа Зеркаль источники не называют.

Отмечается, что Зеркаль соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы АП.

Напомним, что вечером 21 мая на сайте Президента Украины появились указы Владимира Зеленского о первых кадровых назначениях, среди них была Елена Зеркаль.