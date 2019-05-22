Зеленский назначил своего советника представителем Президента в Кабмине

Президент Владимир Зеленского назначил Андрея Геруса представителем президента в Кабинете министров Украины.

Об этом говорится на сайте президента.

Отметим, ранее Зеленский представил Геруса как своего советника в вопросе энергетики.

«Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины», - говорится в сообщении.

Справка: Герус родился в 1982 году в Нововолынске. В 2004 году закончил экономический факультет Львовского национального университета имени Франко. В августе 2014 года был назначен членом НКРЭКУ, будучи до этого директором по инвестиционной деятельности ООО "Конкорд Капитал". В июле 2015 года был уволен из Нацкомиссии. В то же году баллотировался в Киевский горсовет от партии "Самопомощь" С 2017 года возглавляет Ассоциацию потребителей энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, вчера вечером Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. В настоящее время адвокат Андрей Богдан является советником нового президента по юридическим вопросам.

Также президент назначил Сергея Шефира своим первым помощником. Шефир работал с Зеленским в одном кабинете во время президентской кампании, присутствовал при важных встречах с политиками, в частности, с премьер-министром Владимиром Гройсманом.