У Зеленского опубликовали указ об отмене назначения Зеркаль замглавы Администрации Президента

На сайте Главы государства опубликовали указ об отмене назначения Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента Украины.

«Отменить как таковой, что нереализованный Указ Президента Украины от 21 мая 2019 № 309 «О назначении Е. Зеркаль Заместителем Главы Администрации Президента Украины», – говорится в указе №315, опубликованном 22 мая.

Напомним, что 21 мая на сайте Президента появился такой указ о назначении Зеркаль, но позже исчез. Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль позже сообщила, что вечером объяснит ситуацию с ее назначением.