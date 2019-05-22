У Зеленского опубликовали указ об отмене назначения Зеркаль замглавы Администрации Президента

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На сайте Главы государства опубликовали указ об отмене назначения Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента Украины.

«Отменить как таковой, что нереализованный Указ Президента Украины от 21 мая 2019 № 309 «О назначении Е. Зеркаль Заместителем Главы Администрации Президента Украины», – говорится в указе №315, опубликованном 22 мая.

Напомним, что 21 мая на сайте Президента появился такой указ о назначении Зеркаль, но позже исчез. Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль позже сообщила, что вечером объяснит ситуацию с ее назначением.

Тарас Леонтян

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