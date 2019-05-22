В новый состав парламента могут пройти от пяти до семи партий – лидирует «Слуга народа», - опрос

Среди политических сил, которые собираются или могут идти на выборы в Верховную Раду, лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

Об этом сообщает «Зеркало Недели» со ссылкой на результаты социологического исследования группы «Рейтинг»

Ее готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

На втором месте в выборе тех, кто уже определился, оказалась «Оппозиционная платформа – За жизнь» – голоса за нее готовы отдать 10,5%, за БПП «Солидарность» планируют проголосовать 8,8%, за партию «Батькивщина» – 7,3%, партию «Сила и честь» Игоря Смешко – 5,1%, партию Святослава Вакарчука «Голос» планируют поддержать – 4,6%, «Радикальную партию» Олега Ляшко – 3,3%, «Оппозиционный блок» – 3,2%. Рейтинг других партий меньше 3%. Таким образом, в парламент могут попасть восемь политических партий, если проходной барьер все-таки будет уменьшен до 3%, и пять, если избирательное законодательство останется таким же, как сегодня, то есть проходной порог будет 5%.

Социологи отмечают, что «Слуга народа» лидирует во всех макрорегионах, «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Оппозиционный блок» имеют прочные позиции в юго-восточных областях. Другие партии, сохраняющие шансы на попадание в парламент – в центрально-западных.

Партия «Слуга народа» также лидер так называемого «второго выбора». Ее готовы поддержать в случае неучастия своего фаворита в выборах, еще 11,4% респондентов, которые намерены голосовать. За «Оппозиционную платформу - За жизнь» в таком случае могли бы проголосовать еще 7,1%, партию Святослава Вакарчука «Голос» готовы поддержать 6,4%, «Батькивщина» – 5,1%, партию «Сила и честь» 4,9%, «Оппозиционный блок» – 4,3%, «Радикальную партию» – 3,7%, «Гражданскую позицию» – 3,6%, БПП «Солидарность» – 3,1%.

В то же время антирейтинг партий возглавляет БПП «Солидарность». За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 51,9%.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента.