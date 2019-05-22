Зеленский назначил на должность первого замглавы СБУ руководителя «Студии Квартал-95» Баканова

Иван Баканов Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность первого заместителя главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины главу партии «Слуга народа» Ивана Баканова.

Об этом свидетельствует соответствующий указ №316/2019, опубликованный на сайте Главы государства в среду, 22 мая.

Отметим, что Иван Баканов был руководителем штаба Зеленского и ответственным за взаимодействие с Верховной Радой. До выборов он работал главным юристом «Квартала» и параллельно с 2017 года возглавил партию «Слуга народа».

Справка:

Иван Баканов - родом из Кривого Рога. Окончил Академию труда, социальных отношений в Киеве. С 25 января 2013 он является руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО «Студия Квартал-95». Учредителем ООО «Квартал-95» значится «Грин Фэмили Лтд» (Green Family Ltd), зарегистрированная на Кипре, в Никосии. По данным СМИ, ее руководителями являются Марина Разомова-Георгиу и Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова).

С Зеленским Баканов дружит с детства.