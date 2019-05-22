В СМИ распространяют информацию, что МВФ досрочно покинула Украину – в Фонде опровергают

Миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества.

Об этом «Українським Новинам» сообщил информированный источник.

- Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина - роспуск парламента, - сказал он.

По его словам, «не остались незамеченными» и некоторые кадровые назначения в Администрации Президента.

В представительстве МВФ в Украине, комментируя информацию, что миссия Фонда сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества, заявляют, что эксперты миссии Международного валютного фонда работают по графику. Об этом сообщает «Лига.Новости»

- Эксперты работают по графику, - сообщили в представительстве МВФ в Украине.

Источники в НБУ сообщают, что на этой неделе миссия МВФ точно будет работать в Украине.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента.