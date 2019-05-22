После поражения Порошенко на выборах нардеп из Николаевщины Корнацкий подал заявление о выходе из фракции БПП

В президиум Верховной Рады поступило заявление народного депутата Украины Аркадия Корнацкого о выходе из фракции Блока Петра Порошенко.

Об этом на заседании Верховной Рады в среду, 22 мая, сообщила первый заместитель главы парламента Ирина Геращенко.

Кроме того аналогичные заявления поступили от нардепов Мустафы Найема, Сергея Лещенко и Светланы Залищук.

Напомним, что Аркадий Корнацкий сообщал о таком заявлением еще 4 сентября 2018 года, отметив, что собрался стать на «свою сторону баррикад».

Это не первое подобное заявление нардепа. В апреле 2016 года Корнацкий во время договоров по Кабмину уже писал заявление о выходе из фракции (по другим данным - из партии) БПП. Если бы тогда Корнацкий вышел из фракции и не вошел в коалицию, то нарушил бы тем самым планы БПП и «Народного фронта», которым не хватало голосов.

Также николаевский нардеп от БПП Корнацкий похвастался, что остановил инициативу Порошенко о децентрализации.

В 2016 году Генпрокурор Юрий Луценко, будучи в Николаеве и представляя нового прокурора Николаевщины Тараса Дунаса личному составу ведомства, открыто заявил, что прокуратура должна дать скандальному народному депутату от БПП Аркадию Корнацкому собрать урожай на чужих полях в Первомайском районе. Тогда он назвал нардепа «другом Президента, товарищем Генпрокурора, товарищем министра внутренних дел».

Отметим, что нардепы Залищук, Найем и Лещенко также писали заявления о выходе из фракции БПП еще 28 февраля 2019 года.