В АП заявили, что новым секретарем СНБО станет экс-министр финансов Данилюк: «Указ уже подписан»

Президент Владимир Зеленский решил назначить экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом замглавы Администрации Президента Руслан Рябошапка сообщил корреспонденту LIGA.net.

- Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан, - сказал он.

По словам Рябошапки, указ о назначении будет опубликован в самое ближайшее время. Возможно даже до конца сегодняшнего дня.

До назначения секретарем СНБО Данилюк представлял Зеленского на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

Справка: Данилюк был назначен в Кабмин Владимира Гройсмана в апреле 2016 года по квоте БПП. Позже генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к Кабмину с просьбой уволить Данилюка в связи с тем, что государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату министром финансов 700 тыс. гривен налогов. В ответ на что Данилюк потребовал отправить в отставку Луценко якобы за саботаж расследования по «Привабанку». Ранее СМИ сообщали, что глава Минфина Данилюк пожаловался Западу на Гройсмана и Порошенко.

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. В настоящее время адвокат Андрей Богдан является советником нового Президента по юридическим вопросам.

Также президент назначил Сергея Шефира своим первым помощником. Шефир работал с Зеленским в одном кабинете во время президентской кампании, присутствовал при важных встречах с политиками, в частности, с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Отметим, что 22 мая Зеленский назначил на должность первого замглавы СБУ руководителя «Студии Квартал-95» Баканова. Также он назначил своего советника Андрея Геруса представителем Президента в Кабмине.