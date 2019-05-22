Саакашвили назвал назначение Андрея Богдана главой президентской администрации «правильным шагом»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что назначение Андрея Богдана главой администрации Президента Украины – это «абсолютно правильный шаг».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что Андрей Богдан являлся юристом олигарха Коломойского, также он подпадает под действие закона о люстрации, поскольку работал в правительстве Николая Азарова.

«Зеленский назначил самого эффективного представителя своей предвыборной команды главой АП. Для нового Президента эффективность его администрации имеет решающее значение – поэтому это абсолютно правильный и логичный шаг», - отметил Саакашвили.

С ним согласился и экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе. Он утверждает, что Богдан «помог и сыграл ключевую роль в запрете российских телеканалов в Украине в 2014 году».

«Для меня это достойный поступок… У каждого будет возможность себя проявить и это и есть реальный тест люстрации! Менеджерский», - отметил Сакварелидзе на своей странице в Facebook.

Сам Андрей Богдан в Facebook сообщил, что приостановил свою адвокатскую деятельность и не является юристом олигарха Игоря Коломойского.