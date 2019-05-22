«Из-за роспуска Рады и отставки премьера»: В Кабмине подтвердили досрочное прекращение работы миссии МВФ

Кабинет министров официально подтвердил, что миссия Международного валютного фонда решила досрочно прекратить работу в Украине.

Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко на форуме в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина».

«МВФ, учитывая, что действительно объективен роспуск Верховной Рады и несформированное новое правительство, прекратил миссию в Украину», – сказал министр.

Как пояснил агентству информированный источник, знакомый с ходом переговоров между Фондом и Украиной, эксперты МВФ в настоящее время продолжают работу в Киеве, однако невозможность осуществления запланированного пересмотра программы stand by в условиях заявленного роспуска Рады и отставки правительства вынуждает пересмотреть статус визита.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. По результатам ее визита зависит получение Украиной второго транша в рамках новой кредитной программы stand by.

Утром 22 мая агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник сообщило, что миссия МВФ сократит график работы в Украине и «сегодня или завтра» вернется в Вашингтон из-за роспуска парламента. Однако представительство МВФ в Украине после этого сообщило, что эксперты фонда продолжают свои встречи с представителями власти. Визит миссии должен был продлиться две недели.