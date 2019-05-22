Гелетей подал рапорт об увольнении с должности главы Госохраны

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 356 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(213)   

Руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей подал рапорт об увольнении.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Понимаю, что новоизбранный Президент Украины должен формировать свою собственную команду. Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно», – написал Гелетей.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей систематически использует государственных охранников для выполнения частных поручений своей семьи.

Тарас Леонтян

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика