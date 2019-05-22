После показаний экс-нардепа Крючкова по делу о махинациях в энергетике САП завела дело на Порошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц ПАО «Центрэнерго» и Фонда государственного имущества Украины, которые якобы координировались пятым президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании заявлений бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств «Запорожьеоблэнерго».

«В заявлении отмечается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго», совместно с должностными лицами ФГИУ и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству. Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим президентом Украины», - говорится в сообщении.

Результатом преступных действий является реализация схемы завладения имуществом ПАО «Центрэнерго» путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества. При этом средства в сумме более 6 млрд. грн., которые должны получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО «Центрэнерго» и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016-2018 годов. Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Также в САП открыли еще три производства по заявлениям Крючкова - злоупотребление служебным положением должностными лицами ОАО «Черкассыоблэнерго» и ОАО «Азот», по преступной деятельности должностных лиц ПАО «Центрэнерго» при закупке угля, хищение имущества и денег ЧАО «Нижнеднестровская ГЭС» и «Укргидроэнерго».

Напомним, 17 апреля Соломенский районный суд арестовал Крючкова на 45 дней с альтернативой – выйти под залог в размере 7 миллионов гривен. Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 миллионов гривен «Запорожьеоблэнерго», в котором более 60% акций принадлежит государству.

Весной 2018 года он был задержан в Германии по запросу Украины, однако затем был отпущен под залог, несмотря на требования НАБУ и САП о его экстрадиции. Его задержали в аэропорту «Борисполь» 15 апреля.

Ранее журналисты «Схем» обнародовали расследование, в котором утверждают, что соратник Петра Порошенко Кононенко причастен к коррупционным схемам в сфере энергетики, которыми занимался Крючков. Депутат Кононенко заявил, что подаст на журналистов в суд.