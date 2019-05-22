Министр Саенко опроверг свои же слова о прекращении работы МВФ в Украине - Зеленский вскоре проведет встречу с Фондом

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко частично опроверг свое заявление относительно прекращения миссии Международного валютного фонда.

Об этом Саенко заявил в комментарии «Интерфакс-Украина»

- Они не остановили миссию. Вопросами сотрудничества с МВФ занимается Минфин. Сейчас информации, что они прекратили миссию и уехали, пока нет, - сказал он.

- Однако роспуск Верховной Рады может повлиять на продолжение программы с МВФ, - отметил Саенко.

В то же время на сайте Президента Украины анонсировали, что Владимир Зеленский проведет встречи с миссией Международного валютного фонда, которая находится в Киеве.

Согласно сообщению, встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано.

«В настоящее время представители миссии проводят встречи с чиновниками», - отметили в пресс-службе.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. По результатам ее визита зависит получение Украиной второго транша в рамках новой кредитной программы stand by.

Утром 22 мая агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник сообщило, что миссия МВФ сократит график работы в Украине и «сегодня или завтра» вернется в Вашингтон из-за роспуска парламента. Однако представительство МВФ в Украине после этого сообщило, что эксперты фонда продолжают свои встречи с представителями власти. Визит миссии должен был продлиться две недели.