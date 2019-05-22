Общественный запрос на радикальные перемены в Украине достиг почти 90% и продолжает расти, - опрос

В Украине запрос на радикальные перемены достиг 87% и продолжает расти.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

«Лишь 5% выступают за стабилизацию ситуации, 6% - за возвращение в прошлое. Запрос на изменения присущ абсолютному большинству представителей всех возрастных, региональных и электоральных групп», — говорится в релизе.

Опрос проводился 16−21 мая 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face).

Напомним, в новый состав парламента могут пройти от пяти до семи партий – лидирует «Слуга народа».