Указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу

В четверг утром, 23 мая, указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года опубликован в правительственном издании «Урядовый курьер».

Согласно законодательству, этот указ вступил в силу.

Также Президент Владимир Зеленский данным документом поручил Кабинету министров Украины выделить финансирование на проведение выборов.

«Руководствуясь частью 2 статьи 77, частями 6 и 7 статьи 83, пунктом 1 части 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части 1 статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года», - говорится в указе №303/2019 от 21 мая.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента.

В среду, 22 мая, прошло внеочередное заседание Верховной Рады, на котором нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского.