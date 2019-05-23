«Они хотят за деньги и гречку пролезть в Раду», - Зеленский об отказе нардепов голосовать за его изменения в избирательный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на демарш народных депутатов, которые провалили его изменения в закон о выборах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле. То что? Сделаем их вместе? 21 июля!», — написал он.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу