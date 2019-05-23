«Затягиваний в принятии кадровых решений не будет», - новый глава Генштаба Хомчак рассказал, чем займется в первую очередь

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак заявил, что не будет затягивать принятие кадровых решений в Генштабе.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам после церемонии его представления Вооруженным силам Украины, пишет 112 Украина.

- Я начинаю думать над этим вопросом (относительно кадровых назначений, - ПН), вот, вышел только что, получил задание и в определенный срок министру доложу. Однозначно, кадровые изменения будут, - отметил Хомчак.

Также, по его словам, сегодня начнется заслушивание должностных лиц Генштаба.

- Я сегодня начинаю заслушивать должностных лиц, командующих, заместителей, где мы будем определяться с вкладом каждого, с реальным положением дел и принимать решения. Я единственное могу сказать, что ни одного кадрового решения не будет принято эмоционально или с тем подходом, что «этот мне нравится или нет». Никаких личных отношений, только оценка результата деятельности, результата состояния дел на том участке ответственности, за который они отвечают, и после принятия решения, - прокомментировал Хомчак.

Новый начальник Генштаба прогнозирует, что затягиваний в принятии кадровых решений не будет.

- Как только я завершу слушание, как только я приму должность - есть процесс приема должности, - я принимаю должность, даю предложения министру обороны и категорию, которую назначает президент Украины. Я думаю, что затягивания в принятии кадровых решений не будет, - считает Хомчак.

Также Хомчак рассказал, о чем сожалеет после проведения операции в Иловайске, в ходе которой погибло много украинских бойцов.

- Я жалею об одном: что при выходе из Иловайска погибло столько людей. У меня тоже была возможность погибнуть, поэтому, чтобы обо мне «черное» ни говорили, я выходил вместе с теми людьми, с теми бойцами добровольческих батальонов и я остался жив. И если Бог мне жизнь сохранил, то я должен положить свою жизнь для того, чтобы изменить в армии все, что можно для того, чтобы люди не гибли, — сказал он журналистам.

После этих слов Хомчак предложил вернуться к вопросу об Иловайске после того, как завершится расследование Генеральной прокуратуры.

- Вы должны понимать, что дело секретное. Я человек, который допущен к военной тайне. И я не могу разглашать … я бы хотел бы рассказать. Я все рассказал парламентской следственной комиссии, Генпрокуратуре. Как все рассекретиться, я расскажу всем, — отметил он.

На вопрос, какова его позиция по расследованию боя в Иловайске, Хомчак ответил, что нужно «довести дело до конца и без предубеждения называть все вещи своими именами»

- Потому что для меня не закончится тот бой, пока не будет известна судьба каждого бойца, который там пропал или погиб. Он не закончится для меня, но мне с этим жить. Но я знаю, что мне не стыдно никому смотреть в глаза — ни родителям погибших, ни тем, кто со мной вышел, ни тем, кто был ранен. Никого не было предано и я был до последнего вместе с ними. Хотя я там не должен был бы быть по всем военным канонам, — сказал начальник Генштаба.

Напомним, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВСУ и назначил на его место Руслана Хомчака.