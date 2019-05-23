В аппарате Верховной Рады не знают, кто входил в парламентскую коалицию по состоянию на май 2019 года

Аппарат Верховной Рады Украины не имеет перечень народных депутатов, которые входили в коалицию депутатских фракций по состоянию на май 2019 года.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответ Аппарата ВРУ относительно количественного состава коалиции, с которой недавно вышла фракция «Народного фронта».

«Аппарат Верховной Рады Украины и его структурные подразделения, ответственные за работу с комитетами и фракциями, не наделены полномочиями по учету соответствующей информации, а затем и по определению состава депутатского корпуса по его коалиционной принадлежности», - говорится в документе.

Также в Аппарате ВРУ добавили, что фракция «Народный фронт» в пакете документов, связанных с заявлением о выходе из состава коалиции, приобщила список с подписями 70 народных депутатов, членов упомянутой фракции.

При этом сведения относительно количественного состава всей коалиции не предоставлялись.

Отмечается, что информация о депутатского состава коалиции депутатских фракции не учитывается Аппаратом Верховной Рады Украины с октября 2010 года, в связи с изъятием из регламента Верховной Рады раздела о коалиции.

Как известно, 17 мая фракция «Народный фронт» проголосовала за выход из коалиции, чтобы сорвать роспуск Рады.

Напомним, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.