Саакашвили попросил у Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Адвокат бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что передал в Администрацию президента обращение Саакашвили, в котором он просит вернуть ему гражданство Украины.

Об этом Чернолуцкий сообщил в Facebook.

«Наступила новая эпоха — новый президент! Поэтому, сегодня был в Администрации президента Украины и, как его адвокат подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили, по восстановлению справедливости и возвращении украинского гражданства», — сказал адвокат.

По словам Саакашвили, его незаконно лишили гражданства.

«Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства», — отмечает экс-губернатора Одесской области.

В то же время Саакашвили утверждает, что ему не нужны «никакие должности и преференции».

Экс-губернатор заверил Зеленского, что в случае появления сомнений, президент может передать распоряжение председателю Государственной пограничной службы о том, что он имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что самую главную роль Саакашвили выполняет для Украины в Европе, отстаивая ее демократию.

Как сообщалось, 12 марта Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину 1 апреля и уже приобрел билет на самолет.

Напомним, 10 сентября, Саакашвили, которого в момент нахождения за рубежом лишили украинского гражданства, прорвался в Украину через пограничный пункт «Шегени». Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и пограничниками, в результате которой, по словам пресс-службы МВД, пострадало 12 бойцов Национальной полиции и 5 сотрудников Госпогранслужбы.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что все, кто причастен к прорыву границы, понесут ответственность. 12 сентября пограничники вручили Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы.

5 декабря в квартиру Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС. Позже Печерский райсуд Киева отпустил Саакашвили без избрания какой-либо меры пресечения, отказав в ходатайстве прокуратуры о домашнем аресте. А уже в феврале текущего года Саакашвили был задержан в Киеве и выдворен в Польшу.