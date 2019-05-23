В Днепре после пяти дней операций умер военнослужащий, раненный боевиками на Донбассе

В Днепре умер тяжело раненый военнослужащий из Львова, за жизнь которого пять суток боролись врачи.

Об этом сообщил заместитель главного врача Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Александр Толубаев.

«Тяжелое черепно-мозговое ранение. Длительная нейрохирургическая операция, сложная борьба за жизнь в реанимации. Днем и ночью анестезиологи и нейрохирурги делали все, даже невозможное. К сожалению, на этот раз смерть была сильнее.. Сердце Романа остановилось в 23.15...», - пишет врач.

По словам врачей, 48-летний уроженец Львова 18 мая получил пулевое ранение вблизи Крымского Луганской области.

Напомним, Николаевский десантник на фронте получил ранение в голову – врачам удалось его спасти