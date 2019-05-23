Зеленский переназначил уполномоченных по правам людей с инвалидностью и по вопросам реабилитации участников боевых действий

Президент Владимир Зеленский переназначил Валерия Сушкевича уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью и Вадима Свириденко уполномоченным президента по вопросам реабилитации участников боевых действий.

Об этом говорится на сайте президента.

Отметим, что сначала вышел указ об увольнении Сушкевича и Свириденко с должностей уполномоченных по правам людей с инвалидностью и по вопросам реабилитации участников боевых действий. Потом появился указ Зеленского о назначении их на эти же должности.

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. В настоящее время адвокат Андрей Богдан является советником нового Президента по юридическим вопросам.

Также президент назначил Сергея Шефира своим первым помощником. Шефир работал с Зеленским в одном кабинете во время президентской кампании, присутствовал при важных встречах с политиками, в частности, с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Отметим, что 22 мая Зеленский назначил на должность первого замглавы СБУ руководителя «Студии Квартал-95» Баканова. Также он назначил своего советника Андрея Геруса представителем Президента в Кабмине.