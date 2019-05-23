На сайте Президента Украины появилась петиция за отставку Зеленского

На сайте Президента Украины зарегистрировали петицию «За отставку Президента Украины Владимира Зеленского».

На момент публикации новости петицию подписало 17 948 человек.

Опубликовал её на сайте Президента Максим Безрук в среду, 22 мая. По его мнению, у Зеленского не было поддержки 73% избирателей, а голосование за него «в большинстве своем было протестным».

«Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Сложилась недопустимая ситуация, когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашего немедленной отставки с должности Президента Украины!» - говорится в тексте петиции.

Ранее сообщалось, что указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.