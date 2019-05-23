«Для усиления сотрудничества»: В Евросоюзе призвали украинские власти ограничить функции СБУ

В представительстве Евросоюза в Украине считают, что функции Службы безопасности должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.

Об этом сказала заместитель главы представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн в ходе шестой встречи парламентско-гражданской платформы в четверг в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, если СБУ намерена усилить сотрудничество с международными партнерами, очень важно повысить уровень доверия на международном уровне и внутри страны.

Она отметила, что отсутствие реформ в ведомстве препятствует укреплению доверия и последующей интеграции Украины в западные страны, в связи с чем реформу спецслужбы необходимо реализовывать в кратчайшие сроки.

«Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны. В то же время, СБУ должна избавиться от функций в сфере экономической и организованной преступности», - сказала заместитель главы представительства ЕС.

Она выразила надежду, что новый президент и будущий состав Верховной Рады продолжат реформирования судебных и правоохранительных сектора, которое проводилось в последние годы.

В частности, по ее словам, необходимо усовершенствовать систему отбора судей и введение эффективных критериев оценки их добродетели.

Кроме того, Вайдеманн отметила, что полноценное реформирование должно коснуться и органов прокуратуры.

Среди прочего, представитель ЕС в Украине надеется, что новый президент продолжит следовать европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, ранее ЧП «Захід» заявило, что его работу заблокировали «по указке СБУ, без оснований», из-за чего предприятие несёт убытки. В компании заявили, что уже «не первый день сталкиваются с шантажом со стороны сотрудников николаевских СБУ и таможни». В УСБУ Николаевщины назвали безосновательными претензии логистической компании. 17 апреля представители «Захід» во время пресс-конференции заявили, что в результате давления местного управления СБУ и таможни их фирма понесла убытки на 5 миллионов гривен.

Стоит напомнить о еще одной аналогичной ситуации в Николаевской области. 1 марта сотрудники СБУ и полиции пришли с обыском на солнечную электростанцию фирмы «Восход Солар» в Березанке, которая принадлежит китайской госкорпорации CNBM. В компании заявили, что уголовное производство против них – это попытка криминализировать хозяйственный спор между «Восход Солар» в пользу «ФК «Веста». Также сообщалось, что китайская госкорпорация не будет инвестировать в Украину из-за рейдерства их СЭС на Николаевщине с помощью СБУ.

Отметим, в феврале этого года в Николаеве СБУ устроила облаву на легальный покер-клуб. Во время облавы силовики изъяли мебель и фишки, хотя суд дал разрешение на компьютеры и документы о деятельности казино.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла закон о противодействиинеобоснованному давлению правоохранительных органов на украинские предприятия, который неофициально назвали «маски-шоу – стоп». 1 декабря его подписал Президент Украины.

Стоит отметить, что заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в комментарии «Цензор.НЕТ» ранее раскритиковал Службу безопасности Украины, заявив, что СБУ как разведывательная служба не должна заниматься экономическими и коррупционными преступлениями.