Глава Генштаба Муженко приказал опросить военных об их отношении к переговорам с «ЛДНР» - новый командующий это отменил

Генеральный штаб ВСУ провел среди украинских военнослужащих опрос относительно их отношения к возможным переговорам с прокремлевскими террористическими организациями «ДНР/ЛНР».

Об этом сообщили в фонде Вернись живым.

Соответствующий документ был распространен в разных воинских частях в четверг, 23 мая.

«Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношение военнослужащих относительно возможных переговоров с „ДНР\ЛНР“ и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психлогичного обеспечения (доложить — ред.) анализ изучение данного вопроса и возможные последствия указанного», — говорится в документе.

Согласно информации волонтеров, данный документ был подписан и вступил в силу 18 мая 2019, когда Генеральный штаб возглавлял Виктор Муженко.

Информацию о том, что данное распоряжение было выдано главой Генштаба Виктором Муженко подтверждает и главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

«Распоряжение, фрагменты которого опубликованы в интернете сегодня утром, и вызвали справедливое возмущение, было издано согласно Плана выполнения заданий, определенных начальником Генштаба Муженко от 18 мая 2019-го года, протокол №17, и разослано через оперативные командования в действующую армию», - написал Бутусов.

Также журналист отмечает, что новый начальник Генерального штаба Руслан Хомчак отменил распоряжение экс-начальника Генштаба Виктора Муженко о проведении опроса военнослужащих на фронте относительно возможных переговоров с «ДНР-ЛНР».

«Интересно, что сегодня министр обороны Степан Полторак приглашал Муженко, чтобы поблагодарить его за службу на представление Хомчака, но Виктор Николаевич по приглашению министра не приехал. Вместо этого, пока Полторак представлял Хомчака, в войска поступило вот такое сообщение. Что ж, надеюсь, служебное расследование установит, почему должностные лица вместо своих непосредственных обязанностей по управлению войсками во время войны заняты организацией опросов, которые просто позорно озвучивать перед воинами, защищающими нашу землю от российских агрессоров. Иначе как информационной провокацией я лично назвать такую выходку не могу», - отметил журналист.

На официальной странице оперативного командования «Північ» сообщают, что соответствующий документ уже отменен и в нем была искажена информация.