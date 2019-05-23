«Все ваши идеи, касающиеся IT, вы сможете представить», – Зеленский объявил о запуске проекта «Лифт»

В четверг, 23 мая, Президент Украины Владимир Зеленский на форуме интернет-деятелей iForum в Киеве вместе со своей командой представил проект «Лифт», который позволит желающим представить свои идеи относительно диджитализации государства.

Онлайн-трансляцию выступления Зеленского вело «Радио Свобода».

Зеленский сразу извинился за «рамки» металлоискателя на входе, которые установили на iForum, назвав их появление «очень символичным». При этом он призвал присутствующих придумать альтернативу этому методу проверки.

- Я буду первым заказчиком этого стартапа, так что кто-то может разбогатеть, - сказал он, добавив, что «мы должны меняться, иначе у нашей страны нет шансов».

- Говоря об инновациях, говоря о политике... в принципе, чиновники, политики и инновации – это совершенно два разных мира. Есть ощущение, что мы живем на разных планетах – люди с инновациями и политики. Как правило, чиновники используют четыре слова - инновация, диджитализация, гиперлуп и Илон Маск. И после этих четырех слов они говорят, «мы все сказали, и надо что-то менять». Я просто скажу как человек, я лично ничего не могу изменить в плане инновации в плане диджитализации. Мы только можем это сделать вместе, - заявил Зеленский.

Зеленский также показал видео испытания роботов американской инженерной компании Boston Dynamics, после чего предложил посмотреть на украинских чиновников. На экране появилось изображение с нардепом Олегом Ляшко, которое вызвало смех в зале. После этого Зеленский показал слайд с новостью «Депутаты предложили вернуть Россию к старому летоисчислению» и сказал, что такие «чиновники могут к такому привести».

- Есть нормальные мировые всем известные примеры. Вот пример мне нравится Африки. Успешно перескочила проводную телефонную связь и сразу перешла к мобильной. Да, они прошли этот этап. Да, у них было такое состояние, у них была такая жизнь, но они нашли путь. Они минуют эти ямы. Ямы вчерашнего дня. Отсутствие они делают реальным преимуществом, преимуществом каждого жителя их страны. К примеру мы, у нас много проблем, это правда, много факапов. Но отсутствие электросетей может привести правительство, реально может шагать в сторону возобновляемой энергетики, а отсутствие банковской инфраструктуры (...) можно идти к цифровому банкингу, - заявил Зеленский.

Кроме того, во время выступления Зеленский анонсировал, что уже в понедельник, 27 мая, будет запущен проект «Лифт» куда любой человек сможет направить идеи своих стартапов.

- Мы хотим действительно сделать страну в смартфоне. Правительство в смартфоне. Ребят, пора это сделать. Без вас не справиться, – сказал Зеленский.

- И внедрение четырех уровней: информация о государстве – первый, коммуникация с государством – второй, транзакции с государством – третий, вовлечение в управление государством – четвертый, – добавил он.

По словам Зеленского, было бы здорово по пути на работу иметь возможность контролировать, какие законопроекты подаются и как их дополнить, «какие чуваки избираются», какие петиции подаются и прочем.

- Я, правда, мечтаю о нашей стране в смартфоне. И чтобы мы были первыми в мире, минуя этот этап, который сегодня в мире и который сложно догнать, – заявил президент.

- Я с этим никогда сам не справлюсь, но это можем сделать мы. И если у кого-то есть идеи и предложения – обращайтесь к Мише Федорову, – сказал он.

Михаил Федоров продолжил:

- Мы хотим создать открытый социальный лифт, когда человек без каких-то прослоек правительства, депутатов, знакомых, мам, пап, сестер и дядь сможет попасть в команду и реализовать реальный проект.

- Мы нашли системное решение. Уже в этот понедельник мы запускаем проект «Лифт», где каждый человек сможет оставить резюме о себе, откликнуться на вакансию в нашей команде, рассказать идеи и отправить готовый продукт, – заявил он.

За этим он-лайн проектом будет закреплена отдельная структура, которая будет анализировать информацию, давать обратную связь и она будет внедрять это в ключевые департаменты «без большой бюрократии и в обход всему остальному».

- С понедельника все ваши идеи, которые касаются IT, вы сможете презентовать, – подытожил Федоров.

Доклад Зеленского на iForum-2019.назывался «Гарант инноваций: создаем будущее вместе». В качестве спикера Владимир Зеленский был заявлен еще до инаугурации.