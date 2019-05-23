«Мы должны слышать каждого человека», - Зеленский объяснил, что референдум о переговорах с РФ не законодательный, а информационный

Президент Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами назвал причину вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента.

По его словам, этот референдум не имеет законодательной инициативы. Зеленский назвал его способом выяснения мнение общества. Он заявил, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями. Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом.

- Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми, - сказал Владимир Зеленский.

Ранее глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с РФ должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом. Тогда он заявил, что Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.