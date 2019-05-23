Британский телеканал ВВС запустил ток-шоу в котором ведущим будет игрушечная кукла в виде Путина

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Британский телеканал ВВС2 запускает оригинальное пародийное ток-шоу, вести которое будет анимированная кукла президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает официальный Twitter телеканала.

В анонсе новой программы российский президент Владимир Путин сообщает, что стать ведущим ток-шоу на канале ВВС2 до сих пор было его давней, но нереализованной мечтой.  

Гостями ведущего в первом выпуске передачи станут пресс-секретарь бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Аластер Кэмпбелл и журналист Джун Сарпонг.

Роман Свиридов

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