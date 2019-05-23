«Я для него реально враг», - Коломойский о Порошенко

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко считает его своим врагом.

Об этом Коломойский рассказал в интервью «Украинской правде».

Он отметил, что не общается с Порошенко с 2017 года. Коломойский говорит, что не считает Порошенко своим врагом.

– Отношусь плохо, но враг – это личное. Он же не мой личный враг. То, что я плохо к нему отношусь, это не столько то, что он сделал по отношению ко мне, а сколько по отношению к стране. Убил надежды. Во второй раз подряд.

– Вы перешли на пафос. Почему вы конфликтовали? Порошенко вас называл во время кампании чаще...

– Он меня да, потому что я для него реально враг. А он для меня нет.

– Почему вы для него враг?

– Потому что я помешал ему избраться. Был одним из тех, кто помешал ему избраться… В его сознании. Что я помогал Зеленскому, что я помогал Тимошенко, что я помогал другим. Что я декларировал, что я помогаю всем, кто против него. И кто помешает ему избраться на второй срок. Вы сами все назвали… И то, что вы называете, в его голове. Но оно же всегда имеет гиперболизированный вид. Да, я помогал. Но то, что ты помог на рубль, потом тебе посчитают, что это был миллион.