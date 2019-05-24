«Чтобы не было страшно шутить», - Луценко похвастался, что в бытность главой МВД в нем нуждался «95-й квартал» на своих концертах

Генеральный прокурор Юрий Луценк о вспомнил о давних хороших отношениях с Владимиром Зеленским и как был нужен на концертах «95 квартала».

Об этом Луценко рассказал в интервью ЛІГАБізнесІнформ.

- У нас действительно были очень хорошие отношения во времена, когда я, как министр внутренних дел, был нужен на концертах «95 квартала». Виктор Андреевич Ющенко очень плохо относился к юмору в его сторону, а я очень хорошо….. Меня очень приглашали, чтобы я побывал на концертах, чтобы не было так страшно впервые шутить над высшими должностными лицами государства. Сначала я был нужен, а потом мне было интересно, – рассказал Луценко.

При этом генпрокурор отметил, что ему не все нравится в последних годах деятельности «95 квартала», но тем не менее у них человеческие отношения, давние и нормальные.

- Сейчас они переходят совсем в другой формат: я должностное лицо и он высшее должностное лицо — глава государства… – добавил Луценко.

Напомним, ранее Луценко на видео раскритиковал САП и НАБУ и похвалил свое ведомство за результаты трех лет работы.

Отметим, ранее сообщалось, что Луценко не видит юридических и моральных оснований уходить в отставку.