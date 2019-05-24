«Мы осознаем, что не все поддерживают Президента», - глава АП назвал шуткой петицию об отставке Зеленского

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан прокомментировал петицию об отставке президента Владимира Зеленского, которая набрала необходимое количество голосов.

Об этом он рассказал в программе «Право на владу», передает «InfoResist».

По словам Богдана, они расценивают эту петицию как шутку. Также он отметил, что есть случаи, предусмотренные законодательством, когда заканчиваются полномочия президента, но такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента.

Богдан подчеркнул, что команда Зеленского осознает тот факт, что не все поддерживают президента.

- Но в любом случае мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями действующего президента и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками, — подытожил глава Администрации президента.

Напомним, на сайте президента Украины появилась петиция об отставке Владимира Зеленского. Более того, петиция набрала больше 40 тысяч голосов. После появления этой петиции на сайте появились и другие об отмене вышеуказанной.