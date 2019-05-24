В Киеве на «Книжном Арсенале» Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих»

На Международном фестивале «Книжный Арсенал» президенту Владимиру Зеленскому издательство подарило детскую книгу «Политика для начинающих».

Об этом сообщает издательство «Книголав» в Facebook.

Подарок президент воспринял с юмором.

Книга «Политика для начинающих» была переведена с английского языка и издана в 2019 году. Она написана для подростков и простым языком рассказывает о политических системах, идеологиях, правлении в стране, и т.д.

Напомним, на сайте президента Украины появилась петиция об отставке Владимира Зеленского. Более того, петиция набрала больше 40 тысяч голосов. После появления этой петиции на сайте появились и другие об отмене вышеуказанной.